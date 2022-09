Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento per lo Sport i primi tre decreti di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse presentate in adesione all’Avviso sul PNRR Sport ed Inclusione Sociale“ Cluster 1 e 2 e al Cluster 3.

Nello specifico:

1) il decreto del 6 agosto 2022, in corso di registrazione, con cui è stato approvato un primo stato composto da n. 43 comuni per il Cluster 1 e n. 31 comuni per il Cluster 2 per un importo totale di concessione del finanziamento di €.164.020.425,00. Per il Cluster 3 approvato un primo elenco composto da n. 31 comuni per un importo totale di concessione del finanziamento di €. 116.412.422,13.

2) Il decreto del 12 agosto 2022, in corso di registrazione, con cui è stato approvato un secondo elenco composto da n. 41 Comuni per il Cluster 1 e n. 28 Comuni per il Cluster 2 per un importo totale di concessione del finanziamento di €.115.127.162,33. Per il Cluster 3 approvato un secondo elenco composto da n. 10 Comuni per un importo totale di concessione del finanziamento di €. 38.700.000,00

3) Il decreto del 24 agosto 2022 in corso di registrazione, con cui è stato approvato un terzo elenco composto da n. 32 Comuni per il Cluster 2 e n. 18 Comuni per il Cluster 2 per un importo totale di concessione di finanziamento di €. 107.065.331,97. Per il Cluster 3 approvato un terzo elenco composto da n. 3 Comuni per un importo totale di concessione del finanziamento di 12 milioni di euro.

Il Dipartimento ha fatto sapere che è atteso nei prossimi giorni la pubblicazione di un ulteriore decreto di ammissione; pertanto, si invitano i Comuni che non hanno ancora inviato la documentazione richiesta a provvedere tempestivamente all’inoltro. Non appena i decreti verranno ammessi a registrazione, si procederà alla sottoscrizione degli accordi.