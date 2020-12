In attuazione del Protocollo d’intesa firmato lo scorso 10 novembre tra ANCI e Sport e Salute SpA, si comunica che è on line al link l’avviso pubblico per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani e in particolare per diffondere il Progetto “Sport nei parchi”; sinergie di scopo tra i Comuni e le ASD/SSD, che vadano oltre il periodo di emergenza, per l’utilizzo di aree verdi.

Per l’edizione 2020/2021 si prevede l’avvio di una fase di sperimentazione con due distinte linee di intervento:

LINEA DI INTERVENTO 1 – Allestimento di nuove aree attrezzate e riqualificazione di quelle esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. Su questa linea di intervento sono previsti un minimo di 20 interventi tra nuove installazioni e riqualificazioni, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.

LINEA DI INTERVENTO 2 – Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”. Su questa linea di intervento sono previsti un minimo di 25 interventi, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.

La presentazione delle domande avverrà attraverso una piattaforma informatica accessibile all’indirizzo www.sportneiparchi.com a partire dalle ore 16 del giorno 4 gennaio 2021 e fino alle ore 16 del giorno 15 febbraio 2021.

A metà gennaio sarà organizzato un webinar in cui sarà analizzato il contenuto del bando e approfondita la modalità per la presentazione dei progetti.