La Direzione Generale biblioteche del MiBACT ha pubblicato la procedura per accedere al contributo per l’acquisto di libri, a valere sui fondi (30 milioni di euro) stanziati sul DL Rilancio.

Il provvedimento riguarda anche le biblioteche civiche. Le risorse saranno assegnate direttamente alle biblioteche per l’acquisto di libri fino a un massimo di:

a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;

b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi;

c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

L’istanza di accesso al Fondo del MiBACT può essere compilata ed inviata online A QUESTO LINK previa sul sito della Direzione Generale Biblioteche Mibact, a cui si rimanda anche per ogni richiesta di informazioni e chiarimenti.

La scadenza per le domande è alle ore 24 del prossimo 20 luglio.