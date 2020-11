Un concorso di idee per giovani 18-35 anni nell’ambito del progetto Sport&Oltre, promosso dall’UPI (Unione delle Province Italiane) e finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale finanziato nel quadro di Azione ProvincEgiovani.

L’iniziativa – illustrata nel corso del webinar “Sport e sviluppo locale: politiche e opportunità di finanziamento” – intende raccogliere idee progettuali in tema di sport da realizzarsi sui territori delle quattro province partner (Asti, Biella, Novara e Vercelli). La partecipazione è aperta a singoli e gruppi, fino ad un massimo di cinque persone.

Per ogni provincia saranno selezionate quattro proposte che accederanno ad un percorso di formazione sugli strumenti di finanziamento e di mentoring per la strutturazione dell’idea e lo sviluppo di un business plan. La migliore proposta per ciascuna Provincia riceverà un premio di 1.000 euro come incentivo allo start up progettuale.

I giovani interessati potranno trasmettere le loro idee ad ANCI Piemonte entro le ore 23:59 del 15 gennaio 2021 all’indirizzo e-mail progetti@anci.piemonte.it.

In caso di proposta presentata da un gruppo, occorre allegare una copia del documento d’identità del Proponente o del Referente.

SCARICA: