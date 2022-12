La Conferenza Stato-città ha approvato nei giorni scorsi gli ultimi riparti finanziari relativi all’anno 2022. Si tratta di risorse in gran parte riferibili a compensazioni di gettiti fiscali e al sostegno dei Comuni colpiti da eventi sismici. L’ANCI aveva espressamente chiesto la pubblicazione dei riparti già effettuati entro il 23 dicembre, così da permettere agli enti beneficiari il tempestivo accertamento delle risorse nei rispettivi bilanci.

Nello specifico è stato dato parere favorevole all’assegnazione per ristoro dell’Imu sugli immobili inagibili per i comuni coinvolti nel sisma Centro Italia e all’utilizzo dell’accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale 2022, che riguarda i sette Comuni per i quali è stata riscontrata l’esigenza di rettificare gli importi del Fondo riguardo la verifica dei gettiti standard Imu-Tasi e di altre compensazioni di gettiti aboliti. Le integrazioni per i Comuni coinvolti verranno regolate con le spettanze del Fondo si solidarietà comunale 2023.

La conferenza Stato-Città ha inoltre preso atto di una informativa del Viminale sui rimborsi per le minori entrate da addizionale Irpef per l’anno 2022, dovute all’entrata in vigore, tra l’altro, della cedolare secca sugli affitti. L’informativa stabilisce che saranno circa 193 i milioni di euro che andranno a 6.793 Comuni. Nella riunione al Viminale disco verde anche al riparto del ristoro per l’esenzione Imu dei cinema e dei teatri e al contributo compensativo del minor gettito Imu a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti ai servizi portuali.

In allegato, il riparto delle risorse destinate ai comuni piemontesi in esecuzione dell’OCDPC n.927/2022.