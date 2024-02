Tappa biellese per il progetto “Regione 4.7 – Territori per L’Educazione alla Cittadinanza Globale”, che vede come capofila la Regione Piemonte ed è finanziato dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo sul Bando AICS 2021 per la concessione di contributi ad iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale.

L’ultimo evento si è svolto nell’ex asilo “Cerino Zegna” di Valdilana ed è stato molto partecipato: da anni il territorio porta avanti un impegno notevole su queste tematiche, il cui scopo è quello di favorire l’educazione alla cittadinanza globale, contribuendo a rafforzare e ad ampliare il concetto di cittadinanza come espressione della solidarietà internazionale.

Il seminario astigiano è stato organizzato dal Comune e dall’ANCI Piemonte, con la collaborazione di RE.TE. ONG ed è stata l’occasione per un confronto costruttivo tra importanti soggetti del territorio attivi nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza globale.

