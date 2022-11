Martedì 15 novembre alle ore 15 verranno presentati ufficialmente i risultati del “Tavolo Traslochi”, l’iniziativa di confronto interistituzionale voluta dalla Città metropolitana di Torino e da ANCI Piemonte con l’obiettivo di favorire la semplificazione e la standardizzazione delle procedure relative all’occupazione del suolo pubblico in caso di trasloco.

Proprio ANCI e Città metropolitana nei mesi scorsi avevano sottoscritto un apposito protocollo d’intesa nell’ambito del progetto “Metropoli Strategiche”, avviando uno studio di fattibilità volto a favorire la creazione di un prototipo operativo in grado di uniformare l’attività degli uffici comunali e di velocizzare i procedimenti per l’ottenimento dei permessi di occupazione temporanea del suolo pubblico.

I risultati dello studio saranno dunque illustrati il prossimo 15 novembre in un incontro che si terrà in modalità mista. Appuntamento a Palazzo Cisterna nella sede di ANCI Piemonte, in Via Maria Vittoria 12 a Torino.

Per partecipare ISCRIVITI QUI.