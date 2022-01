Nella Gazzetta ufficiale dello scorso 4 gennaio è pubblicato il decreto MIT del 30 novembre 2021, che assegna a Comuni o associazioni di Comuni 150 milioni di euro per il trasporto scolastico (legge di Bilancio 178/20).

Le risorse saranno assegnate nel limite del 30% della spesa sostenuta per il trasporto scolastico nel 2019, per gli oneri sostenuti dai Comuni per i servizi aggiuntivi erogati nell’anno scolastico 2020-2021 e rendicontate nell’esercizio finanziario 2021. Come richiesto da ANCI è stato preso come riferimento l’esercizio finanziario 2019, anno in cui ancora non si era manifestata l’emergenza sanitaria.

Accolta inoltre la proposta ANCI di riferire le spese sostenute all’anno scolastico 2020/2021, ad esclusione delle spese oggetto di certificazione Covid-19 e all’anno scolastico 2021/2022, limitatamente alle obbligazioni sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente decreto. In questo modo è stata considerata anche l’esigenza di attivare servizi aggiuntivi nell’as 2021/2022 per il protrarsi dell’emergenza sanitaria.

Si attende ora il decreto direttoriale del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili con il quale saranno definite le modalità di presentazione delle domande da parte dei Comuni.

L’ANCI, nell’ambito della Conferenza Unificata, ha rappresentato il ritardo con il quale è stato emanato il decreto e la necessità che il ministero delle Infrastrutture eroghi le risorse entro gennaio 2022, coinvolgendo l’ANCI nella predisposizione delle procedure di assegnazione dei finanziamenti.