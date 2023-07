Ben 1550 tra amministratori e tecnici accreditati; oltre 300 relatori, tra sessione plenaria e tavoli di lavoro; 11 ministri e 3 sottosegretari; oltre 80 giornalisti accreditati; 16 tavoli di co-working; 23 aziende coinvolte. Questi i principali numeri di “Missione Italia 2021-2026, Pnrr dei Comuni e delle Città” la due giorni di ANCI organizzata da ANCI Comunicare in collaborazione con IFEL e con il contributo di ANCI Lazio e ANCI digitale per facilitare il dialogo e il confronto tra i protagonisti (sindaci, ministri e aziende) coinvolti nell’attuazione in Italia del piano Next Generation Eu.

Digitale, energia, scuola, personale, mobilità sostenibile, salute, i temi intorno ai quali sono stati strutturati i lavori, con l’obiettivo di fare un punto sullo stato dell’arte e di agevolare la messa a terra degli investimenti sui territori.

La copertura dell’evento è stata garantita da resoconti e video degli interventi pubblicati sul sito istituzionale e sui social dell’Associazione: oltre 200 tweet con l’hashtag #MissioneItalia2023, 400 tra post e storie, con 30mila visualizzazioni, cronaca video integrale dell’evento sul canale youtube Anci, con oltre 60 clip dei panel e dei singoli interventi.

Oltre ai partner istituzionali quali i Ministeri dell’Interno, dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Cultura, della Salute, del Turismo, Enit, ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute, Dipartimento per lo Sport, Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, Istituto per il Credito Sportivo, Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez Pa, Dipartimento per la trasformazione digitale, sono stati partner dell’evento Acri, Amazon, Conai, Consip, Coripet, Edison, E-Distribuzione, Engineering, Eni, EY, Ferrovie Italiane, Gse, Inwit, Ispra, Leonardo, Snam.