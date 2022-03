Il prossimo 25 marzo alle ore 14:30 si svolgerà in videoconferenza l’Assemblea congressuale di ANCI Giovani Piemonte.

In un momento storico particolare, segnato dall’emergenza Covid, l’evento assume una valenza strategica: più che in passato, chi è impegnato in politica si interroga sul futuro dei territori e l’ANCI, dal canto suo, intende valorizzare e sostenere la presenza e l’attività dei giovani amministratori in seno agli Enti locali piemontesi. I giovani sono “serbatoio” di competenze professionali, di motivazioni, di entusiasmo e di sensibilità relazionali.

L’assemblea di ANCI Giovani Piemonte, che vedrà l’elezione del nuovo coordinatore regionale, rappresenta dunque un’importante occasione di confronto, in un’ottica di programmazione e di partecipazione alla vita politica della nostra regione.

Per partecipare all’evento, per le modalità di presentazione delle liste e per ogni altra informazione CLICCARE QUI.