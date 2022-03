Il dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno ha avviato la procedura per ampliare il sistema della rete SAI di 3.530 posti da destinare con priorità ai nuclei familiari (anche monoparentali) per fronteggiare le esigenze di accoglienza dei profughi ucraini.

Le domande da parte degli enti locali titolari di progetti già attivi (per la tipologia di “accoglienza ordinaria”) dovranno essere presentate entro e non oltre il 19 aprile 2022.

“Questo ampliamento – commenta il delegato ANCI all’Immigrazione, Matteo Biffoni – consentirà ai Sindaci di rispondere almeno in parte alle urgenti esigenze di accoglienza. Auspichiamo che la Rete SAI venga ulteriormente implementata, anche con un’attenzione particolare ai minori e alle persone più vulnerabili che numerosi stanno arrivando nel nostro Paese, perché è importante poter strutturare circuiti di accoglienza e integrazione, da inserire in maniera stabile nei contesti territoriali, per i cittadini ucraini, per i quali è nostro dovere pensare, purtroppo, a percorsi di mesi, anni.”

L’avviso è disponibile A QUESTO LINK.

Il prossimo 24 marzo si terrà un webinar di presentazione dell’Avviso, su cui nei prossimi giorni gli uffici forniranno ogni utile informazione.