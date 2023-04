C’è tempo fino al 16 settembre 2023 per iscriversi al Master Executive in “Attuazione del PNRR: Creare Professionalità e Competenze per Guidare il Cambiamento e Gestire i Programmi Europei per lo Sviluppo Territoriale Sostenibile”, organizzato da INFOR ELEA e SAA – School of Management dell’Università di Torino, in collaborazione con ANCI Piemonte.

Il master si rivolge sia a diplomati, laureandi, neolaureati e professionisti in ambito tecnico-economico sia ad amministratori e dipendenti degli enti locali associati all’ANCI. L’obiettivo è quello di colmare la continua domanda di competenze riscontrata nella gestione dei Fondi del PNRR e dei Programmi Europei e Nazionali per lo sviluppo dei sistemi socio-economici territoriali, nelle varie articolazioni.

Dopo il lockdown seguito alla pandemia da Covid-19, il PNRR rappresenta un’occasione unica e irripetibile per modernizzare la pubblica amministrazione per valorizzare le aree interne e montane. L’idea di offrire una proposta formativa di questo tipo si genera dalla crescente domanda di competenze che i territori e le istituzioni avanzano, anche alla luce delle recenti calamità che hanno colpito il sistema Piemonte.

Le lezioni, tenute da illustri esperti della materia e da accademici dell’Università di Torino, avranno inizio a fine settembre 2023 e si terranno in modalità “blended” (online e in presenza) tramite la piattaforma dedicata di INFOR ELEA.

Molti i temi che verranno trattati in aula: dall’introduzione al PNRR ai i programmi 2021-2027 cofinanziati con i fondi strutturali, dal tema della struttura e della governance al nuovo Codice Appalti, dai regolamenti per i Fondi Strutturali agli aspetti operativi legati all’esecuzione del PNRR e dei Programmi Comunitari e Fondi europei Fesr/Fse+ 2021-2027 in Piemonte. Una particolare attenzione sarà dedicata al tema della ricerca e della selezione dei bandi, alla redazione dei progetti e alle procedure attuazione che gli enti devono sostenere nella partecipazione al bando.

Coordinatore del progetto sarà il dottor Marco Orlando, direttore di ANCI Piemonte.

Informazioni, costi e iscrizioni ai numeri +39.011/63.99.314 (SAA) e 349/41.63.024 (ANCI Piemonte) e al link info@inforelea.academy.