Il tema de “L’amministrazione del personale pubblico” è stato al centro dell’incontro organizzato da ANCI Piemonte a Guarene (CN) a margine del progetto P.I.C.C.O.L.I di ANCI nazionale.

L’iniziativa nasce dalla volontà di sostenere le amministrazioni locali nel consolidamento delle loro competenze amministrative, in un panorama normativo in costante evoluzione. Il confronto, svoltosi in sala CCNL, si è focalizzato sulle criticità operative che i Comuni si trovano a gestire quotidianamente. Tra queste, la crescente difficoltà nel reperimento di figure professionali qualificate e la mancanza di un turnover efficiente in grado di garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa.

L’importanza della cooperazione territoriale per la condivisione di soluzioni e di buone pratiche è stata ribadita dal coordinatore Piccoli Comuni e Unioni di Comuni di ANCI Piemonte, Emanuele Ramella Pralungo, che ha partecipato all’evento assieme al vicepresidente ANCI Davide Sannazzaro e al direttore dell’associazione Marco Orlando. “Incontri come questo – ha sottolineato Ramella, rimarcando il ruolo di raccordo svolto dall’associazione – servono a stare sul territorio, ad ascoltare e accompagnare chi amministra, portando ANCI fuori degli uffici e sempre più vicino ai Comuni”.

L’amministrazione comunale di Guarene ha ringraziato lo staff di ANCI Piemonte per l’organizzazione e il supporto fornito. L’adesione al progetto P.I.C.C.O.L.I. rappresenta un passo concreto verso una gestione più moderna ed efficiente dell’ente locale, mettendo al centro la valorizzazione del capitale umano come motore di sviluppo del territorio.