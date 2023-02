Nella sede nazionale di ANCI si è tenuto l’evento “Un tempo nuovo per le città: il Gruppo FS e la rigenerazione urbana”. L’iniziativa, alla quale ha partecipato anche il vicepresidente di ANCI Piemonte Vincenzo Camarda, ha consentito di presentare ai sindaci e agli amministratori locali il nuovo modello di governance del Gruppo FS Italiane, adottato con il Piano Industriale 2022-2031 e articolato su quattro poli di business: Infrastrutture, Passeggeri, Logistica, Urbano.

In particolare, società capofila del Polo Urbano è FS Sistemi Urbani, la cui mission consiste nel valorizzare il potenziale di rigenerazione urbana del patrimonio immobiliare del Gruppo attraverso soluzioni di intermodalità e di logistica di primo e ultimo miglio nelle aree cittadine. Sostenibilità, intermodalità e ascolto degli stakeholder sono tra i pilastri fondamentali dei progetti di rigenerazione urbana portati avanti dalle società del Polo Urbano per contribuire alla realizzazione di città sempre più green, smart e a misura d’uomo. Tutto questo supportando fattivamente gli enti locali, dalla progettazione all’individuazione della fonte di finanziamento, fino alla realizzazione del progetto.

L’evento si è aperto con i saluti del Segretario Generale ANCI Veronica Nicotra e del Chief Corporate Affair Officer del Gruppo FS Italiane, Massimo Bruno. A seguire, gli interventi di Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani, Giuseppe Savoia, Direttore Valorizzazione e Sviluppo Immobiliare FS Sistemi Urbani, e Francesco Corea, Direttore Area Operativa Immobiliare e Servizi di FS Sistemi Urbani.

Il Polo Urbano, di cui fanno parte anche Metropark, società controllata al 100% da FS Sistemi Urbani, e GS Immobiliare, vuole rappresentare il volto delle città per il Gruppo FS Italiane, ponendosi come interfaccia tra la città e la ferrovia.

Come da obiettivi del Piano Industriale 2022-2031, il Polo Urbano mira ad incrementare il volume di asset gestiti fino a 30 milioni di mq, rigenerandone e valorizzandone 8.

Inoltre, Metropark è impegnata nell’espansione del proprio portafoglio parcheggi per raggiungere quota 250 nell’arco di Piano, portando il numero complessivo degli stalli da 22.000 a 44.000, integrando le proprie aree di sosta con colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e nuovi servizi per gli utenti.

Nel corso degli anni FS Sistemi Urbani ha potuto consolidare il proprio know-how in ambito real estate, curando la valorizzazione e cessione di numerosi asset su tutto il territorio nazionale, collaborando con gli enti locali e attivando processi di ascolto della cittadinanza. Per questa ragione, la società vuole rappresentare un centro di eccellenza al servizio degli enti pubblici, garantendo un presidio unitario per il coordinamento e l’attuazione di progetti strategici sul territorio oltre che una interfaccia unica con il Gruppo FS Italiane e i suoi diversi ambiti professionali.

Fondamentale è inoltre il reperimento da parte dei Comuni dei fondi necessari a garantire l’attuabilità degli investimenti; in tal senso il Polo Urbano intende attivare forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP) al fine di supportare le Pubbliche Amministrazioni nell’individuazione delle più adeguate fonti di finanziamento per i propri progetti.