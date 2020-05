Il Servizio Centrale del SIPROIMI, attraverso webinar realizzati in collaborazione con ANCI, Fondazione iFEL e Fondazione Cittalia, mette a disposizione degli Enti locali e dei loro enti attuatori approfondimenti tematici, strumenti, e indicazioni operative per l’accrescimento delle proprie competenze, nonché per il rafforzamento delle attività e servizi di accoglienza in favore dei beneficiari del Siproimi.

Il primo webinar – “SIPROIMI ed emergenza COVID-19: disposizioni operative alla luce della conversione in legge del DL ‘Cura Italia’” – si terrà oggi alle ore 10:30 e analizzerà le disposizioni operative da seguire nell’erogazione dei servizi di accoglienza integrata nell’ambito del Sistema Siproimi, alla luce della conversione in legge del “Decreto Cura Italia”.

Le indicazioni per potersi iscrivere all’evento, insieme al programma e ad altre informazioni, sono disponibili a questo link.