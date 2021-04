ISCRIZIONI

Il tour nazionale Amianto Zero, realizzato grazie alla collaborazione della Regione Piemonte e di ARPA e con il patrocinio di ANCI Piemonte, ripartirà ufficialmente il prossimo 28 aprile con un webinar dell’Associazione Asso.Forma, in occasione della Giornata Mondiale delle vittime dell’Amianto e della Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza.

Partito da Casale Monferrato il 28 aprile 2017, il Tour delle buone pratiche Città amianto zero ha l’obiettivo di offrire un supporto tecnico-scientifico ai Comuni in materia di gestione dell’amianto, trasferendo esperienze collaudate e buone pratiche.

In questi quattro anni, l’iniziativa ha fatto tappa a Casale Monferrato (AL), Monfalcone (GO), Arona (NO), Cavagnolo (TO), Castelnuovo Belbo (AT), Mondovì (CN) e Vercelli. Per celebrare il quarto anniversario dell’evento, il prossimo 28 aprile è in programma un seminario online sulla piattaforma Zoom previa iscrizione al link https://amiantozero.eventbrite.it/

In allegato, la locandina con il programma del webinar.