Martedì 14 novembre si è svolto il webinar dal titolo “La ricognizione dei servizi pubblici locali (art. 30, D.Lgs. 201/2022)”.

Nel corso del seminario online, promosso da ANCI, sono stati analizzati gli aspetti principali del decreto di riordino, gli indicatori MIMIT ex art. 8 del d.lgs. 201/2022 ed il perimetro della ricognizione anche rispetto ai servizi affidati in house.

Sono intervenuti: il vicesegretario generale ANCI, Stefania Dota (slide), il responsabile area Anci servizi pubblici locali e partecipate, edilizia, urbanistica, contratti pubblici, infrastrutture Antonio Di Bari (slide), l’esperto Anci sui servizi pubblici locali, Stefano Pozzoli (slide) e Claudia D’Amore, direzione Concessioni e Servizi pubblici locali AGCM.

L’articolo 30 del d.lgs. 201/2022 stabilisce l’obbligo per i Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e per le città metropolitane, le province, e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori rappresentandoli nella relazione aggiornata ogni anno. In sede di prima applicazione del decreto la relazione l’adempimento va effettuato entro il 31 dicembre 2023.

LA REGISTRAZIONE DEL WEBINAR

Scarica il modulo “ FAC SIMILE RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022 ”

Scarica il Quaderno ANCI sui servizi pubblici locali