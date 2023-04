La XXXX Assemblea annuale dell’ANCI si svolgerà dal 24 al 26 ottobre alla fiera di Genova. La decisione è stata votata all’unanimità dal Consiglio nazionale dell’ANCI, che ha accolto la proposta del presidente dell’associazione Antonio Decaro e del presidente del Consiglio nazionale Enzo Bianco.

Soddisfatto il sindaco di Genova e presidente di ANCI Liguria, Marco Bucci: “Siamo orgogliosi – dice – di poter ospitare un evento di grande rilievo nazionale come l’Assemblea ANCI. Saranno tre giorni di scambi, apprendimento, networking, che stiamo cercando di organizzare al meglio, per far sì che i nostri Comuni diventino sempre più protagonisti negli anni a venire. Faremo del nostro meglio – conclude – per dare a tutti i sindaci d’Italia la possibilità di vivere una grande Assemblea, di visitare il territorio e apprezzarne le innumerevoli bellezze, pronti ad accogliere il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio, i membri del governo e le alte cariche dello Stato che parteciperanno a questo importante appuntamento”.