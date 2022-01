Da lunedì 24 gennaio il Piemonte entrerà in zona arancione. Lo stabilisce l’ordinanza firmata, nelle scorse ore, dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Nonostante un quadro di progressivo miglioramento (vedi il report settimanale), nelle strutture ospedaliere del Piemonte è stata superata la soglia di occupazione dei posti letto ordinari. Pesano, in particolare, i ricoveri no vax nelle terapie intensive dove non sono vaccinati i 2/3 dei pazienti ricoverati e l’occupazione dei posti letto supera il 22%.

Migliora, invece, la classificazione di rischio del Piemonte nel Report nazionale di Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, che scende da alta a moderata, confermando il quadro in miglioramento degli ultimi giorni.

LE REGOLE DELLA ZONA ARANCIONE

L’ingresso del Piemonte in zona arancione per le persone vaccinate non comporterà nuove restrizioni.

Nel dettaglio, la zona arancione prevede:

super green pass obbligatorio per accedere ai negozi dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi, dove l’accesso è libero), praticare sport di contatto all’aperto, partecipare ai corsi di formazione in presenza;

spostamenti verso altri Comuni o fuori Piemonte con auto propria sono consentiti solo con Green pass base (tampone);

spostamenti senza Green pass per lavoro, necessità e salute (con modulo di autocertificazione).