L’Italia possiede uno straordinario patrimonio culturale ed artistico, in gran parte di proprietà di enti pubblici. Le recenti normative in materia hanno introdotto importanti strumenti per il reperimento di risorse economiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riguardo all’Art Bonus e alle Sponsorizzazioni culturali nel Codice dei Contatti pubblici.

La recente emergenza sanitaria ha peraltro evidenziato come i bilanci delle istituzioni culturali abbiano pesantemente risentito del lockdown.

Proprio per questo motivo tre società specializzate nel fundraising in ambito culturale – Patrimonio Cultura (www.patrimoniocultura.it), Scuola di Fundraising di Roma (www.scuolafundraising.it) e Terzofilo (www.terzofilo.com) – in collaborazione con ANCI e ALES propongono due webinar gratuiti destinati proprio agli Enti Pubblici per approfondire la conoscenza di questi strumenti e del fundraising in generale.

Il primo webinar si terrà l’8 luglio dalle 10 alle 12 sul tena dell’Art Bonus, con un’introduzione a cura di Carolina Botti, direttore di ALES e gli interventi di Riccardo Tovaglieri (Patrimonio Cultura) e Marianna Martinoni (Terzofilo).

Il secondo è in programma il 15 luglio, dalle 10 alle 12 sul tema delle sponsorizzazioni, con un’introduzione di Vincenzo Santoro, Responsabile Dipartimento Cultura e Turismo di ANCI e gli interventi di Niccolò Contrino (Patrimonio Cultura) e Massimo Coen Cagli (Scuola di Fundraising di Roma).

I destinatari sono assessori, consiglieri, funzionari, dipendenti, collaboratori della Pubblica Amministrazione e delle molte casistiche di Enti Pubblici (ad es. ASL, ex IPAB, Parchi naturali, Aree protette, Università ecc.) che si occupano del patrimonio e/o della programmazione culturale, nonché responsabili e manager della cultura legati a istituzioni di natura pubblica o para-pubblica (ad es. Musei Civici, Teatri Sociali, Pinacoteche Comunali ecc.) oppure gli operatori privati che, in nome e per conto delle amministrazioni, sono chiamati a gestire beni o attività culturali.

I webinar sono gratuiti con iscrizione obbligatoria ai seguenti link.

Iscriviti mercoledì 8 luglio – CLICCA QUI

Iscriviti mercoledì 15 luglio – CLICCA QUI

Per ulteriori informazioni:

info@patrimoniocultura.it – +39 340/47.80.628