Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato in data 8 maggio 2026 l’avviso pubblico rivolto a Comuni e Ambiti Territoriali Sociali (ATS) finalizzato all’acquisizione della manifestazione di interesse per il potenziamento del servizio sociale professionale a livello territoriale. Tale manifestazione consente ad ogni singolo Comune o Ambito di comunicare, tramite la piattaforma SIOSS, attiva dall’8 maggio all’11 settembre 2026, il numero di assistenti sociali che si impegna ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, avvalendosi della procedura concorsuale nazionale curata dal Ministero e utilizzando a tal fine le risorse finanziarie di cui dispone.

Gli oneri economici connessi alle assunzioni a tempo indeterminato rimangono in capo ai singoli Enti territoriali che, in aggiunta alle risorse proprie, potranno avvalersi anche dei diversi fondi distribuiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, Fondo nazionale politiche sociali, Fondo per le non autosufficienze), nel rispetto delle relative regole di utilizzo.

A tal proposito, il prossimo 26 maggio alle ore 10:00 si terrà un webinar informativo, organizzato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l’obiettivo di illustrare ai Comuni e agli Ambiti interessati le finalità della manifestazione di interesse e le modalità di partecipazione alla procedura, nonché di fornire chiarimenti agli Enti interessati.

Per partecipare al webinar, che si svolgerà mediante Microsoft Teams, Comuni e Ambiti interessati possono collegarsi A QUESTO LINK. Per ulteriori informazioni, è disponibile l’indirizzo e-mail avvisoAS@lavoro.gov.it ed è possibile consultare la pagina dedicata “Assunzioni Assistenti sociali“.