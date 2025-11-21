Ci sono 28 Comuni piemontesi e un’Unione di Comuni tra i nuovi partner del sistema SCANCI, il network del servizio civile creato da ANCI Lombardia, che annovera tra i suoi partner oltre 1.000 Comuni, l’ANCI nazionale e dieci ANCI regionali tra cui l’ANCI Piemonte.
La rete ha coinvolto finora più di 10.000 giovani volontari, valorizzando il loro impegno e supportando, al tempo stesso, i Comuni nell’attuazione dei progetti presentati nei vari territori.
“Siamo estremamente soddisfatti che la fase di accreditamento abbia prodotto l’adesione di 28 nuovi Comuni piemontesi – spiega il vicepresidente delegato per materia, Davide Sannazzaro – è la riprova della rilevanza e dell’efficacia di questo importante servizio che conferma la vicinanza di ANCI ai Comuni offrendo supporto concreto ai territori su un tema di grande interesse che coinvolge migliaia di giovani”.
“Valorizzare l’attività dei giovani volontari e offrire supporto ai Comuni nell’attuazione dei progetti del Servizio Civile Universale è l’obiettivo che, insieme a SCANCI, anche ANCI Piemonte si è data in questi anni”, afferma il presidente dell’associazione, Davide Gilardino. “Le opportunità che il servizio civile apre – conclude – sono moltissime, non da ultima l’avvicinamento dei più giovani agli enti locali”.
Qui sotto l’elenco dei nuovi Comuni entrati a far parte di recente del sistema SCANCI.
Provincia di Alessandria (AL)
- Comune di Morano sul Po
- Comune di Pontestura
- Comune di Rosignano Monferrato
Comune di Sezzadio
Provincia di Biella (BI)
- Comune di Pettinengo
- Comune di Tollegno
Provincia di Cuneo (CN)
- Comune di Alto
- Comune di Grinzane Cavour
- Comune di Piozzo
- Comune di Prazzo
- Comune di Roddino
- Comune di Stroppo
- Comune di Vinadio
- Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo
Provincia di Novara (NO)
- Comune di Briga Novarese
- Comune di Pettenasco
- Comune di Pogno
- Comune di San Nazzaro Sesia
Provincia di Torino (TO)
- Comune di Bosconero
- Comune di Cantoira
- Comune di Cuceglio
- Comune di Mezzenile
- Comune di Rosta
- Comune di Traversella
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)
- Comune di Nonio
- Comune di San Bernardino Verbano
- Comune di Trarego Viggiona
Provincia di Vercelli (VC)
- Comune di Varallo