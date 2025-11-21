Ci sono 28 Comuni piemontesi e un’Unione di Comuni tra i nuovi partner del sistema SCANCI, il network del servizio civile creato da ANCI Lombardia, che annovera tra i suoi partner oltre 1.000 Comuni, l’ANCI nazionale e dieci ANCI regionali tra cui l’ANCI Piemonte.

La rete ha coinvolto finora più di 10.000 giovani volontari, valorizzando il loro impegno e supportando, al tempo stesso, i Comuni nell’attuazione dei progetti presentati nei vari territori.

“Siamo estremamente soddisfatti che la fase di accreditamento abbia prodotto l’adesione di 28 nuovi Comuni piemontesi – spiega il vicepresidente delegato per materia, Davide Sannazzaro – è la riprova della rilevanza e dell’efficacia di questo importante servizio che conferma la vicinanza di ANCI ai Comuni offrendo supporto concreto ai territori su un tema di grande interesse che coinvolge migliaia di giovani”.

“Valorizzare l’attività dei giovani volontari e offrire supporto ai Comuni nell’attuazione dei progetti del Servizio Civile Universale è l’obiettivo che, insieme a SCANCI, anche ANCI Piemonte si è data in questi anni”, afferma il presidente dell’associazione, Davide Gilardino. “Le opportunità che il servizio civile apre – conclude – sono moltissime, non da ultima l’avvicinamento dei più giovani agli enti locali”.

Qui sotto l’elenco dei nuovi Comuni entrati a far parte di recente del sistema SCANCI.

Provincia di Alessandria (AL)

Comune di Morano sul Po

Comune di Pontestura

Comune di Rosignano Monferrato

Comune di Sezzadio

Provincia di Biella (BI)

Comune di Pettinengo

Comune di Tollegno

Provincia di Cuneo (CN)

Comune di Alto

Comune di Grinzane Cavour

Comune di Piozzo

Comune di Prazzo

Comune di Roddino

Comune di Stroppo

Comune di Vinadio

Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo

Provincia di Novara (NO)

Comune di Briga Novarese

Comune di Pettenasco

Comune di Pogno

Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Torino (TO)

Comune di Bosconero

Comune di Cantoira

Comune di Cuceglio

Comune di Mezzenile

Comune di Rosta

Comune di Traversella

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Comune di Nonio

Comune di San Bernardino Verbano

Comune di Trarego Viggiona

Provincia di Vercelli (VC)