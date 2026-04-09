Nel 2026 ricorrono i 30 anni dalla costituzione di ARPA Piemonte, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.
La storia parte dal referendum del 1993, quando gli italiani scelsero di affidare i controlli ambientali a un sistema di prevenzione e protezione specifico separandosi dall’ambito sanitario, a seguire la legge istitutiva del 1995 e la costituzione il 1° agosto 1996 di ARPA Piemonte.
Per celebrare questa importante ricorrenza, l’Agenzia organizza un evento il prossimo 17 aprile. Dopo il momento dei saluti istituzionali, che prevedono la partecipazione del presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino, il direttore generale di ARPA Secondo Barbero accompagnerà i partecipanti in un percorso immaginario, lungo 30 anni, con alcuni protagonisti della vita dell’Agenzia che attraverso i dati, le analisi e le attività metteranno in luce il contributo quotidiano alla conoscenza e alla protezione del territorio. Lo sguardo sarà infine rivolto anche al futuro, per condividere prospettive, innovazioni e nuove sfide ambientali.
Sarà possibile seguire l’evento online in diretta. Il link sarà pubblicato sulla pagina di ARPA il 17 aprile, prima dell’inizio dell’evento.