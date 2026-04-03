Il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, prende atto del passo avanti del Ministro Calderoli in Conferenza Unificata in materia di Autonomia Differenziata e sugli Schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto, ma al tempo stesso esprime rammarico per il non coinvolgimento delle ANCI regionali interessate nella redazione del parere consegnato da ANCI nazionale. Parere rivelatosi negativo.

“Ritengo necessario che le ANCI regionali partecipino attivamente e siano protagoniste delle scelte di ANCI nazionale, soprattutto se le decisioni le riguardano direttamente. Siamo felici del fatto che i lavori sull’Autonomia differenziata procedano speditamente, ma è inevitabile essere rammaricati, come ANCI Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, per non essere stati coinvolti da ANCI nazionale in fase di analisi e relazione del parere consegnato, rivelatosi opposto a quello delle Regioni e delle Province”.