Dal 24 al 26 ottobre prossimi, nel padiglione Blu della Fiera di Genova, torna l’Assemblea annuale dell’ANCI, giunta alla quarantesima edizione. Il titolo scelto quest’anno è “Tre colori sul cuore. I sindaci uniscono l’Italia”.

La giornata inaugurale, martedì 24 ottobre, si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Genova e presidente di ANCI Liguria, Marco Bucci, e al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Seguirà l’intervento del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni mentre il senatore a vita Renzo Piano precederà con il suo intervento la relazione del presidente dell’ANCI, Antonio Decaro. Al termine della prima giornata è previsto l’intermezzo teatrale “Il sindaco pescatore” di Ettore Bassi, tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo, fratello del primo cittadino di Pollica assassinato il 5 settembre 2010.

La giornata di mercoledì 25 ottobre si aprirà con il panel dedicato alle grandi infrastrutture, con la partecipazione del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e del vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.

Visioni e programmi per andare oltre la crisi energetica al centro del secondo panel della mattinata. Interverranno il ministro per la PA, Paolo Zangrillo, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e i ministri dell’Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Il pomeriggio del 25 ottobre spazio alla sessione dedicata alla digitalizzazione. Previsti gli interventi del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’innovazione tecnologica Alessio Butti e della ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone.

PNRR e Comuni saranno al centro del panel conclusivo della seconda giornata. Il punto di vista dei sindaci sarà portato all’attenzione del ministro per gli Affari europei e il PNRR, Raffale Fitto, del commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni e del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Nella giornata conclusiva, giovedì 26 ottobre, è in programma panel sui bisogni sociali delle Comunità interverranno il ministro della Salute Orazio Schillaci e i ministri per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e dell’Agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida.

Di turismo, cultura e difesa del territorio i sindaci parleranno nell’ultima sessione con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, con il ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanché e con il ministro dell’Economia e delle Finanza, Giancarlo Giorgetti.

Le conclusioni della quarantesima assemblea annuale dell’ANCi saranno affidate, come di consueto, al presidente Antonio Decaro.

L’Assemblea di Genova sarà realizzata in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Media partner dell’evento la Rai che trasmetterà dalla Fiera di Genova finestre informative per tutta la durata dell’evento.

Partner istituzionali la Regione Liguria e il Comune di Genova, a cui si affiancherà il contributo dei main sponsor A2A, Acea, Amazon, Aws, Axpo Italia, Cassa Depositi e Prestiti, City Green Light, Conai, Edison Next, Enel, Engineering, Ferrovie dello Stato italiane, GSE, Gruppo Maggioli, Novo Nordisk, Safety 21 e Snam.

Sarà possibile seguire la cronaca dell’Assemblea sul sito dell’ANCI e sui canali social dell’Associazione (Twitter, Instagram, Facebook e YouTube) con l’hasthag #Anci2023

