Pubblichiamo la scheda di sintesi del protocollo d’intesa sottoscritto da ANCI e Confartigianato lo scorso mese settembre. Obiettivo dell’intesa è promuovere il rilancio socioeconomico dei territori sviluppando collaborazioni e sinergie tra i protagonisti delle comunità locali: imprese, cittadini e amministrazioni pubbliche.

Sociale, energia e ambiente ed economia, come illustrato nella scheda, sono i principali asset di sviluppo individuati dalla più rappresentativa organizzazione dell’artigianato e della microimpresa e dall’ANCI per promuovere l’autoimprenditorialità e le opportunità di impiego, per mettere in sicurezza il territorio, avviare un programma di manutenzione preventiva e valorizzare i borghi storici e le attività economiche che operano in aree interne e svantaggiate.