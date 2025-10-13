Investire sulle competenze degli amministratori, sulla formazione del personale, sull’innovazione tecnologica, sullo sviluppo di idee e progetti legati a temi di grande interesse per la PA locale, quali mobilità e transizione energetica, con un occhio di riguardo ai bisogni e alle istanze dei Comuni più piccoli, quelli che più di altri accusano difficoltà e problemi.

Questo l’obiettivo della 43ª Assemblea di ANCI Piemonte, che si è svolta a Santena, nella sede del Polo formativo della Scuola nazionale dell’amministrazione del Piemonte e della Fondazione Cavour. Emblematico, in tal senso, il titolo dell’evento: “Valore Civico – Costruire le competenze per gli amministratori di domani”, a sottolineare l’impegno dell’associazione al fianco dei Comuni piemontesi.

A fare gli onori di casa il sindaco di Santena e consigliere metropolitano Roberto Ghio, seguito dagli interventi della vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino e degli assessori Matteo Marnati e Andrea Tronzano. Per la Città Metropolitana sono intervenute Sonia Cambursano, sindaca di Strambino, e Caterina Greco. Sono inoltre intervenuti il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco, il presidente della Fondazione Cavour Marco Boglione e la dirigente generale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione Titti Postiglione. Tra gli ospiti anche Stefano Corgnati, già sindaco di Livorno e attuale rettore del Politecnico di Torino e Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte. L’incontro è stato coordinato dal direttore di ANCI Piemonte, Marco Orlando.

Tra i temi toccati energia e mobilità. L’assessore Marnati ha ribadito l’ importanza di un “dialogo concreto sulla transizione energetica e sulla mobilità urbana”, illustrando bandi e progetti per sostenere i Comuni che vogliono innovare senza imposizioni calate dall’alto.

La vicepresidente Chiorino ha posto l’accento sul ruolo istituzionale degli amministratori: “Sono il primo presidio dello Stato sui territori”. L’obiettivo, ha detto, è costruire insieme ad ANCI e al Politecnico percorsi formativi di eccellenza, capaci di fornire strumenti reali a chi amministra: competenze, responsabilità e capacità di programmare il futuro, non solo di gestire l’ordinario.

E il presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino ha voluto ricordare come i Comuni continuino ad essere “il primo e indispensabile punto di riferimento dei cittadini. L’Assemblea – ha detto – conferma il lavoro di ANCI nel rafforzare i servizi a supporto delle amministrazioni locali”. E ringraziando i presenti, Gilardino ha sottolineato l’importanza della collaborazione con la Regione e con l’Università per affrontare in modo pragmatico le sfide del presente, tra cui la transizione digitale, energetica e demografica. Diverse le iniziative e i progetti in cantiere.