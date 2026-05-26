“I sindaci sono il mattone su cui poggia la Repubblica italiana”. Lo ha dichiarato il segretario generale ANCI, Veronica Nicotra, nella conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate per l’80° anniversario della Repubblica italiana.

La conferenza stampa si è svolta nella Sala del Bronzino del Quirinale alla presenza del consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica Giovanni Grasso, dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e del presidente della SIAE Salvatore Nastasi. Le celebrazioni vedono la collaborazione tra Presidenza della Repubblica, Rai, SIAE e ANCI. “Stiamo collaborando con la Presidenza della Repubblica per una mobilitazione delle comunità – ha spiegato Nicotra -. L’obiettivo è quello di fare in modo che il percorso già avviato in tanti Comuni nel corso del 2026 confluisca nella serata del 2 giugno, con iniziative diffuse da Milano a Palermo, da Genova a Lecce, passando per Firenze, Bologna, Roma e Napoli”.

ANCI collaborerà all’organizzazione di iniziative pubbliche in molte piazze e teatri italiani, nei Comuni capoluogo e in tanti piccoli Comuni , dove saranno allestiti maxischermi per seguire la serata “I volti della Repubblica”, in programma il 2 giugno in piazza del Quirinale e trasmessa in diretta su Rai 1. “Oltre ai maxischermi per assistere allo spettacolo, i sindaci stanno organizzando nelle ore precedenti anche iniziative proprie per coinvolgere i cittadini”, ha aggiunto Nicotra. “Ci saranno concerti, proiezioni di film, musica e momenti di spettacolo. Saranno coinvolti tanti giovani, tanti studenti e tante comunità”.