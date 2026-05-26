La serata del 2 giugno, aperta a circa 2.700 invitati tra rappresentanti delle istituzioni, sindaci, associazioni, volontariato, mondo della cultura e dello sport, vedrà la partecipazione di artisti, musicisti, attori e sportivi in un racconto dedicato agli 80 anni della Repubblica italiana. Accanto alla tradizionale presenza dei sindaci alla rivista militare del 2 giugno, le iniziative diffuse nei territori rappresenteranno uno dei momenti centrali delle celebrazioni. “La fascia tricolore rappresenta memoria, storia del nostro Paese e valori repubblicani racchiusi nella conquista della libertà, della solidarietà, della democrazia e della partecipazione. Sappiamo bene quanto i sindaci raccontano e fanno vivere ogni giorno i valori della nostra grande Repubblica”, ha concluso Nicotra.
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80 anni della Repubblica, Nicotra: “I sindaci sono il mattone su cui poggia la Repubblica”
“I sindaci sono il mattone su cui poggia la Repubblica italiana”. Lo ha dichiarato il segretario generale ANCI, Veronica Nicotra, nella conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate per l’80° anniversario della Repubblica italiana.
La conferenza stampa si è svolta nella Sala del Bronzino del Quirinale alla presenza del consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica Giovanni Grasso, dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e del presidente della SIAE Salvatore Nastasi. Le celebrazioni vedono la collaborazione tra Presidenza della Repubblica, Rai, SIAE e ANCI. “Stiamo collaborando con la Presidenza della Repubblica per una mobilitazione delle comunità – ha spiegato Nicotra -. L’obiettivo è quello di fare in modo che il percorso già avviato in tanti Comuni nel corso del 2026 confluisca nella serata del 2 giugno, con iniziative diffuse da Milano a Palermo, da Genova a Lecce, passando per Firenze, Bologna, Roma e Napoli”.
ANCI collaborerà all’organizzazione di iniziative pubbliche in molte piazze e teatri italiani, nei Comuni capoluogo e in tanti piccoli Comuni, dove saranno allestiti maxischermi per seguire la serata “I volti della Repubblica”, in programma il 2 giugno in piazza del Quirinale e trasmessa in diretta su Rai 1. “Oltre ai maxischermi per assistere allo spettacolo, i sindaci stanno organizzando nelle ore precedenti anche iniziative proprie per coinvolgere i cittadini”, ha aggiunto Nicotra. “Ci saranno concerti, proiezioni di film, musica e momenti di spettacolo. Saranno coinvolti tanti giovani, tanti studenti e tante comunità”.