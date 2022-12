Proseguono gli appuntamenti del progetto europeo SPRING, l’iniziativa dedicata ai temi della solidarietà e della cooperazione in tempo di Covid che ha come partner ANCI Piemonte, l’associazione dei Comuni piemontesi. Proprio in questi giorni, una delegazione guidata dal vicepresidente di ANCI Piemonte Ignazio Stefano Zanetta, ha visitato Bad Mergentheim, cittadina della Germania gemellata con Borgomanero (NO), capofila del progetto SPRING, per il settimo incontro internazionale dell’iniziativa.

Finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma EU for Citizens, SPRING si rivolge ad amministratori locali, funzionari e mondo del volontariato e ha l’obiettivo di raccogliere e mettere a fattor comune le buone pratiche in materia di solidarietà sperimentate durante il periodo dell’emergenza sanitaria.

“Si tratta dell’ultimo incontro prima della conclusione, prevista a Torino nel 2023 – spiega il vicepresidente Zanetta -. In quell’occasione presenteremo i risultati del lavoro svolto dalle sette città che fanno parte del progetto. L’obiettivo è quello di mettere in rete le esperienze di tutti coloro che stanno partecipando al progetto e di creare modelli replicabili in futuro, dando vita a nuovi progetti in grado di coinvolgere la popolazione e, in modo particolare, i giovani”.

Ad accogliere la delegazione borgomanerese a Bad Merghentheim è stato il sindaco Udo Glatthaar, assieme ad alcuni rappresentanti delle istituzioni locali, regionali ed europee.

“Quando abbiamo avviato l’iniziativa un paio di anni fa non immaginavamo nemmeno che potesse generare tutto questo interesse – ha detto il sindaco tedesco durante i lavori -. Siamo davvero soddisfatti e ringraziamo ANCI e la città di Borgomanero, capofila di SPRING, per aver coinvolto il nostro Comune nell’iniziativa assieme ad altre cinque città europee”. Ora è conto alla rovescia per la tappa conclusiva di SPRING, in programma il 23 e 24 marzo a Torino.