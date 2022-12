Durante la XXXIX Assemblea Nazionale ANCI di Bergamo è stata più volte ribadita l’urgenza di realizzare “ponti di collaborazione” tra Comuni con l’obiettivo di dare un contributo ai bisogni immediati della popolazione ucraina nonché alle esigenze legate alla ricostruzione.

Nei giorni scorsi, il coordinamento delle ANCI regionali – di cui ANCI Piemonte fa parte – ha lanciato una campagna per la raccolta di indumenti contro il freddo nell’ambito del progetto di assistenza umanitaria MEAN, avviato da 35 organizzazioni umanitarie e dalla rete “Per un nuovo welfare”. A tal fine sono stati attivati sei depositi per lo stoccaggio delle donazioni, uno dei quali proprio a Torino.

In queste ore, ANCI Piemonte ha scritto ai sindaci piemontesi, per sollecitare il coinvolgimento di cittadini e aziende nella raccolta di indumenti (coperte, piumini, giacche imbottite, cappotti, copricapo, maglioni ecc.) da destinare alla popolazione ucraina. Tutti gli oggetti donati dovranno essere nuovi e celofanati. I singoli Comuni potranno allestire punti di raccolta, mentre il materiale raccolto dovrà poi essere inviato al centro di conferimento di Torino, da cui le merci partiranno alla volta di Milano e successivamente dell’Ucraina, per la consegna (possibilmente) entro Natale.

Nella lettera, ANCI Piemonte chiede ai sindaci di segnalare le realtà imprenditoriali che intendano aderire alla campagna di sensibilizzazione con azioni e iniziative ritenute particolarmente virtuose. Alle stesse l’ufficio stampa dell’associazione dedicherà un videoclip promozionale che sarà pubblicato sui canali ufficiali dell’associazione. Ogni attività o iniziativa degna di nota dovrà pertanto essere segnalata direttamente all’indirizzo ufficiostampa@anci.piemonte.it