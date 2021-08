“Se vuoi arrivare prima corri da solo, se vuoi arrivare lontano cammina insieme”. Con questo slogan si è svolto a Borgomanero, in provincia di Novara, il kick-off meeting del progetto SPRING (Solidarity IN PRoGress), otto incontri internazionali sul tema della solidarietà in periodo di emergenza organizzati nell’ambito dell’iniziativa “Europe for Citizens – Network of Town 2020”.

L’iniziativa, finanziata dall’Unione europea con 148.680 euro, si è classificata al primo posto su 173 progetti presentati in tutta Europa e si svolge in partnership con ANCI Piemonte e con il coinvolgimento delle città di Bad Mergentheim in Germania, Digne Les Bains in Francia, Quart de Poblet in Spagna, Aksakovo in Bulgaria, Stip in Macedonia del Nord e Ziebice in Polonia.

“Dal confronto – spiega Ignazio Stefano Zanetta, vicesindaco di Borgomanero e vicepresidente di ANCI Piemonte con delega alla Cooperazione internazionale – nascerà uno strumento multimediale in cinque lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano) con l’obiettivo di testimoniare e mettere a sistema le ‘buone pratiche’ in materia di solidarietà attuate dai Comuni che partecipano al progetto”.

Al kick-off meeting di SPRING (disponibile integralmente A QUESTO LINK) ha partecipato il sindaco di Biella, Claudio Corradino, vicepresidente ANCI Piemonte con delega alla Protezione Civile.