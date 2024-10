Nella sala consiliare del Comune di Borgomanero si è svolto l’evento finale del progetto “GR.EEN – GRANDIR ENSEMBLE”, realizzato in Bénin con il sostegno della Regione Piemonte, nell’ambito del Bando Piemonte & Africa Subsahariana – Anno 2021. L’iniziativa ha visto come capofila l’amministrazione locale e come partner ANCI Piemonte.

Nell’ambito del progetto è stata finanziata la piantumazione dell’ibiscus in alcune scuole italiane (all’Enaip di Borgomanero e di Omegna e all’IC di Borgomanero) e beninesi (nella città di Adjohoun), come simbolo di unione e crescita comune.

Sono intervenuti il vicesindaco di Borgomanero Ignazio Stefano Zanetta (che ha seguito il progetto sia per il Comune di Borgomanero sia nella veste di vicepresidente ANCI Piemonte), il responsabile Relazioni internazionali e Cooperazione della Regione Piemonte Davide Gandolfi, il sindaco di Briga novarese Chiara Barbieri, il direttore di Action Plus ONG Maixent Ogou (referente del progetto in Benin). Infine,

la responsabile servizio Coesione Sociale e Cooperazione di EnAIP Piemonte Francesca Costero e la presidente dell’Associazione Proamahoro APS Carmelina Nicola.

Il progetto GR.EEN opera per il rafforzamento del sistema territoriale di produzione nell’ambito agroalimentare, contribuendo al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche delle donne e delle bambine in situazione di vulnerabilità. Il progetto promuove inoltre la coesione sociale dei giovani nella comunità di Adjohoun e nella valle attraversata dal fiume Ouémé.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione internazionale possa avvenire anche attraverso azioni semplici come la piantumazione di un albero. La scelta di coinvolgere le scuole è particolarmente significativa perché i giovani rappresentano la forza trainante di un futuro sostenibile e inclusivo.

Numerosi i progetti di cooperazione attivati dal Comune di Borgomanero in questi anni. Le iniziative sono state raccolte e inserite in un apposito programma – denominato ALODO ALOME (“mano nella mano”, in lingua locale) – con l’obiettivo di dare continuità e sistema alle azioni intraprese.