Dal 20 al 22 novembre prossimi la città di Torino ospiterà la 41esima assemblea annuale ANCI nei padiglioni del Lingotto. L’evento si aprirà nel pomeriggio di mercoledì 20 novembre con la cerimonia inaugurale alla presenza presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All’evento sono attesi oltre 5mila Sindaci e amministratori locali da tutto il Paese, che eleggeranno il nuovo presidente dell’ANCI nazionale.

In questa atmosfera particolare sarà coinvolta la città intera, grazie ad uno speciale programma di eventi pensato per gli ospiti dell’Assemblea ma anche e soprattutto per cittadini, turisti, curiosi: ‘ANCI OFF’.

L’iniziativa è promossa della Città di Torino, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e in collaborazione con Fondazione per la Cultura, insieme a Regione Piemonte, Città Metropolitana, Turismo Torino e Provincia, ANCI Piemonte e Coordinamento delle ANCI Regionali. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di mettere in collegamento l’Assemblea e la comunità degli amministratori locali italiani con la cittadinanza di Torino e del Piemonte, favorendo la promozione del territorio e delle tradizioni e culture regionali e locali.

“L’Assemblea – dichiara il presidente facente funzione di ANCI nazionale, Roberto Pella – si conferma ancora una volta un momento di confronto atteso e privilegiato tra i rappresentanti di Governo e istituzioni, Sindaci e aziende. In questi mesi alla guida dell’associazione ho sentito forte la responsabilità di rappresentare tutti i primi cittadini e di continuare nel solco di quanto tutti i presidenti hanno contribuito a realizzare in questi anni. Per questo ho voluto invitare a Torino tutti i Sindaci che hanno guidato l’associazione dove ci attendiamo una numerosissima presenza”.

“Ospitare l’Assemblea nazionale dell’ANCI è una ulteriore conferma della centralità che il Piemonte ha assunto nelle politiche nazionali – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -. Anche per questo motivo sono molto orgoglioso di accogliere in Piemonte i sindaci provenienti da ogni parte d’Italia. Da presidente di una Regione che ne ha quasi 1200 conosco bene l’importanza del loro ruolo e la dedizione con cui offrono il loro prezioso contributo alle istituzioni e alla vita del Paese. I sindaci sono spesso la prima linea nei rapporti con i cittadini e sono anche il nostro primo fondamentale interlocutore nel governo del territorio, con il comune di obiettivo di promuoverne lo sviluppo e la crescita”, conclude.

“L’assemblea nazionale – afferma il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino – è un’occasione importante che vedrà l’elezione del nuovo presidente e porterà la città di Torino, e il Piemonte tutto, al centro. Da mesi ANCI Piemonte, Regione e Città Metropolitana lavorano in sinergia per offrire a chi presenzierà tutto ciò per cui ci impegniamo ogni giorno: la forza e la meraviglia delle nostre amministrazioni locali. L’impegno dei tanti sindaci che rappresentano l’Italia del fare e la diversità dei Comuni saranno i protagonisti di ‘ANCI OFF’, in un villaggio che speriamo possa mostrare al meglio le diverse specificità dell’Italia ed essere un punto di condivisione e di scambio”.

“L’assemblea Anci – spiega il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo – è un importantissimo momento di confronto e abbiamo deciso di arricchirlo rendendolo aperto a tutte e tutti, dal momento che proprio i Comuni sono parte fondamentale di quel tessuto territoriale che sta alla base del nostro Paese. Attraverso ‘ANCI OFF’ daremo a tante realtà italiane l’opportunità di mostrare le loro eccellenze. Un villaggio dei Comuni aperto alla città, dove tutti possano trovare spazio, far nascere legami, rinsaldarne di esistenti e contribuire a costruire una grande comunità multisfaccettata, in cui ogni Comune è protagonista”.

Dal 22 al 24 novembre, nel tratto di Via Roma compreso tra Piazza Castello e Piazza San Carlo, sorgerà il “Villaggio dei comuni italiani”, con un centinaio di stand espositivi, organizzati da Turismo Torino e Provincia, che ospiteranno i coordinamenti delle ANCI regionali, la Città metropolitane e oltre 80 Comuni che potranno promuovere la loro offerta turistica e le loro peculiarità. La cupola geodetica già montata in piazza Castello per gli eventi collaterali legati alle ATP Finals cambierà allestimento per ospitare un calendario di talk, incontri e appuntamenti, a cura della Fondazione per la Cultura di Torino, dedicati alle buone pratiche, alle bellezze e alle curiosità dei Comuni italiani.

Ricchissimo il calendario di appuntamenti che si aprirà venerdì 22 novembre. In serata, alle ore 21, l’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto vedrà sul palco la compagnia di musica-teatro Accademia dei Folli per “Il Giro d’Italia in 80 minuti”, uno spettacolo che racconterà il Paese attraverso le strofe di cantautori come De André, De Gregori, Modugno e Capossela. (Info e prenotazioni sul sito di Fondazione Cultura).

Scarica il programma