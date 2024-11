Si è concluso con un evento organizzato nella cupola geodetica allestita in piazza Castello a Torino, nella cornice di ANCI OFF, il percorso formativo sull’amministrazione condivisa e praticata dal titolo“A scuola di sussidiarietà. Laboratori di coprogettazione e coprogrammazione”. L’iniziativa è stata promossa da ANCI Piemonte, Centro Servizi per il Territorio Novara VCO e Fondazione per la Sussidiarietà, con la collaborazione delle amministrazioni comunali di Novara e Borgomanero.

Partendo dall’analisi di criticità e buone pratiche, l’evento torinese ha consentito ai presenti di fare un bilancio dell’attività svolta finora e di elaborare importanti riflessioni sui temi della coprogrammazione e della coprogettazione, analizzando in particolar modo la questione delle competenze e delle condizioni necessarie alla realizzazione dei progetti.

Al dibattito, moderato da Luciano Gallo, hanno partecipato i seguenti relatori: Steven Giuseppe Palmieri, vicepresidente vicario di ANCI Piemonte accompagnato dal direttore Marco Orlando; Carlo Teruzzi, presidente CST Novara VCO; Gabriele Sepio, segretario generale Fondazione Terzius; Lorenza Violini, docente di diritto costituzionale e direttrice di Scuole di sussidiarietà; Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la sussidiarietà.

Presente il consigliere regionale Silvio Magliano, intervenuto con un messaggio di saluto

In un’intervista realizzata a margine dell’evento, il vicepresidente vicario di ANCI Piemonte, Steven Giuseppe Palmieri, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e ha annunciato la volontà dell’associazione di proseguire sulla scia del percorso intrapreso.