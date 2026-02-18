Dopo il successo degli eventi organizzati a Torino, il percorso di accompagnamento degli enti locali verso il nuovo sistema di contabilità pubblica Riforma 1.15 PNRR) sbarca a Vercelli. Venerdì 27 febbraio, dalle ore 9 alle 13, la Sala delle Tarsie della Provincia ospiterà il convegno dal titolo “Accrual e bilancio d’esercizio 2025: adempimenti, strumenti e scelte organizzative”.

L’evento si pone l’obiettivo di fare chiarezza su una delle sfide più complesse per la Pubblica Amministrazione: il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale basata sul principio Accrual. Non si tratta solo di un adempimento tecnico, ma di una vera rivoluzione organizzativa che avrà un impatto molto forte sulla gestione dei bilanci e sulla trasparenza dei dati.

I lavori si apriranno alle ore 9:15 con la registrazione dei partecipanti, seguiti dai saluti istituzionali del presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino e del sindaco di Vercelli, Roberto Scheda.

La sessione tecnica vedrà l’alternarsi di voci autorevoli del panorama professionale e accademico: interverranno Massimo Simion (ODCEC – Revisore Contabile), che analizzerà gli aspetti legati agli adempimenti e alla revisione, Silvano Ardizzone (dirigente settore Bilancio del Comune di Vercelli), che approfondirà l’impatto della riforma sulle strutture amministrative locali e Iacopo Cavallini (docente dell’Università di Pisa e presidente del comitato scientifico di Accrual PA) che offrirà una visione scientifica e strategica sugli strumenti di attuazione.

L’incontro si concluderà con un dibattito aperto, grazie al quale sarà possibile confrontarsi direttamente con i relatori sui temi trattati.