Una nuova collaborazione tra l’ANCI Piemonte e la community “Se Sei Sindaco” renderà più immediato ed efficace il dialogo tra l’associazione e gli amministratori locali piemontesi.

Nata nel 2018 come gruppo Facebook per mettere in contatto i sindaci di tutta Italia, oggi “Se Sei Sindaco” conta più di 6200 iscritti e rappresenta la più grande community di amministratori di vertice.

Grazie ad un’esperienza collaudata e forte dei suoi tanti partecipanti, la community “Se Sei Sindaco” metterà a disposizione di ANCI Piemonte strumenti e competenze tecniche d’avanguardia, capaci di rendere la comunicazione associativa più dinamica e vicina ai territori.

L’obiettivo prioritario è quello di accorciare le distanze tra l’associazione e i territori. Nello specifico, la collaborazione mira a migliorare la qualità della comunicazione verso gli associati, a rendere più capillare la diffusione di iniziative ed eventi e a offrire un supporto tempestivo e mirato volto a dare risposta alle esigenze dei Comuni.

Nelle prossime settimane, la collaborazione entrerà nel vivo con un’azione concreta: i sindaci della community “Se Sei Sindaco” riceveranno un messaggio tramite WhatsApp che li inviterà a condividere il proprio contatto con ANCI Piemonte. L’operazione avverrà in conformità e nel rispetto della normativa europea sulla Privacy (GDPR) con l’obiettivo di migliorare i servizi di informazione e di assistenza rivolti agli associati. Attraverso la nuova rete di comunicazione, i soci ANCI potranno affrontare e condividere problemi e criticità e rimanere costantemente aggiornati su iniziative e bandi di interesse locale. Sarà, inoltre, più facile e immediato accedere a nuovi percorsi formativi dedicati a questioni specifiche e di grande attualità per il sistema degli enti locali.

Con questa partnership, ANCI Piemonte conferma la propria volontà di fare innovazione attraverso l’uso di linguaggi e di strumenti avanzati che consentano all’associazione di fornire un supporto concreto a chi amministra le comunità piemontesi.