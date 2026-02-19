Parte oggi a Roma, alla Nuvola la prima delle due giornate di confronto degli Stati generali dei piccoli Comuni, appuntamento conclusivo del progetto P.I.C.C.O.L.I., che coinvolge circa 1.500 Comuni con meno di 5mila abitanti, progetto promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato dall’Anci.

I saluti saranno affidati ad Alessandro Santoni coordinatore nazionale Consulta piccoli Comuni Anci e sindaco di San Benedetto Val di Sambro.

In apertura previsti gli interventi di Paolo Vicchiarello capo Dipartimento Funzione Pubblica e Veronica Nicotra segretario generale Anci. Seguiranno le relazioni di Lara Panfili responsabile del Progetto P.I.C.C.O.L.I. e Davide Gilardino presidente Anci Piemonte e sindaco di Ronsecco.

Il programma prevede, poi, 4 Laboratori tematici paralleli composto da sindaci, rappresentanti di amministrazioni centrali, stakeholder ed esperti con l’obiettivo di elaborare proposte operative da sottoporre domani alle istituzioni:

Il personale nei piccoli Comuni: rappresentano il presidio istituzionale più diffuso del Paese, ma operano con meno personale, più part-time, età più elevata e forte carenza di segretari. Una lettura trasparente dei dati e una maggiore flessibilità normativa sono condizioni indispensabili per garantire continuità amministrativa, capacità di investimento e qualità dei servizi nelle comunità locali.

Gestioni associate, Unioni di Comuni e sistemi intercomunali: sono 433 le Unioni di Comuni attive in Italia, coinvolgono 2.797 Comuni, pari al 35,4% del totale nazionale, per una popolazione complessiva di 10,4 milioni di abitanti (17,7% della popolazione) e una superficie pari al 39,4% territorio nazionale.

Gestione del bilancio e degli investimenti nei piccoli Comuni: dimostrano solidità finanziaria e responsabilità amministrativa. I dati di bilancio parlano chiaro: il 94% è in equilibrio, l’avanzo disponibile aggregato raggiunge 1,8 miliardi di euro con un saldo positivo complessivo di 1,6 miliardi. Tra il 2019 e il 2024 i Comuni in disavanzo sono diminuiti del 33% mentre gli avanzi sono cresciuti del 57%.

Le persone che vivono nei piccoli Comuni, esigenze e prospettive: in Italia una persona su sei vive in un piccolo Comune. Al 1° gennaio 2025 sono poco meno di 10 milioni i cittadini residenti nei 5.521 Comuni sotto i 5mila abitanti, il 16,4% della popolazione nazionale, territori che nel loro insieme coprono il 54,9% della superficie del Paese.

