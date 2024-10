Prosegue la sua attività di formazione dell’Accademia dei Comuni digitali’ (clicca qui per tutte le info utili), l’ambiente di formazione dedicato alla trasformazione digitale dei Comuni, nell’ambito dell’accordo fra Anci e Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 11, con un webinar che segna l’avvio del corso ‘Guida per un utilizzo efficace della piattaforma pagoPA’ progettato e realizzato con Pago PA S.p.A. Dopo il webinar saranno divulgati una serie di focus di approfondimento che gli utenti potranno vedere in modalità asincrona video registrata.

Scheda con informazioni di dettaglio

Giovedì 7 novembre alle ore 11 sarà avviato, sempre con un appuntamento in diretta sulla piattaforma dell’Accademia, il corso su ‘Il ruolo del design nella trasformazione digitale della PA’, progettato e realizzato in collaborazione con Designers Italia del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Scheda con informazioni di dettaglio