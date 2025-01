In risposta alle richieste pervenute da molte amministrazioni locali che sottolineavano la necessità di differire il termine entro cui i Comuni e le Città Metropolitane possono presentare candidature all’Avviso 3 del Ministero dei Trasporti per la presentazione di istanze per accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa (TRM), l’Anci ha inviato una lettera al Ministro Salvini per sottoporre alla sua attenzione l’urgenza di concedere la suddetta proroga.

Il Ministro ha accolto la richiesta sottopostagli, dichiarando di aver dato mandato alla competente Direzione generale di prorogare al 30 maggio 2025 il termine per la presentazione delle istanze.

Nella lettera Anci ha contestualmente richiesto al Ministro dei Trasporti di individuare la copertura del parco progetti comunali e metropolitani TRM, che secondo un’analisi condotta da Anci ammonta a circa 10 miliardi di euro, prestando attenzione anche alla manutenzione dell’esistente, in sinergia con i fondi strutturali e gli strumenti della Banca Europea degli Investimenti.

Il MIT ha pubblicato nella pagina del sito dedicata all’Avviso 3 il Comunicato n.5 con cui si proroga il termine per la presentazione delle istanze al 30.05.2025, su richiesta dell’ANCI pervenuta in data 20.01.2025.

https://www.mit.gov.it/documentazione/avviso-n-3-per-la-presentazione-di-istanze-ai-fini-della-programmazione-degli