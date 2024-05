“La verifica del rispetto dei CAM” è il titolo del nuovo incontro della serie AcquistiPA che si terrà i mercoledì 29 maggio, dalle ore 9:30 alle 12:30.

Il webinar è dedicato alle verifiche e ai mezzi di prova utili per accertare la conformità di beni, lavori e servizi ai Criteri Ambientali Minimi.



La formazione sarà divisa in due parti: gli interventi iniziali forniranno un quadro d’insieme sull’argomento, utile a tutte le stazioni appaltanti che si trovino a dover verificare il rispetto dei CAM sia in fase di affidamento, sia in fase di esecuzione del contratto.

La seconda parte sarà invece dedicata a casi pratici, legati alle verifiche nell’ambito della ristorazione scolastica e della distribuzione automatica. Gli obiettivi e i risultati utili che si possono ottenere verificando il rispetto dei CAM nel corso dell’esecuzione di un contratto saranno illustrati attraverso l’esperienza di audit del servizio mensa effettuata dai Servizi educativi della Città di Torino.



In conclusione, la Città metropolitana di Torino presenterà la “Guida all’applicazione del CAM Ristorazione alle mense scolastiche”, realizzata in collaborazione con ARPA Piemonte per supportare i Comuni nell’affidamento di servizi di ristorazione scolastica conformi ai CAM e nel controllo del loro rispetto.

interverranno Luana Scaccianoce di ARPA Piemonte, Daniele D’Amino di Accredia, Alberto Ritucci della Città di Torino e Silvia Baietto della Città metropolitana di Torino.