Nonostante gli sforzi e gli interventi dell’autorità finalizzati a mitigare le prime criticità già rappresentate dall’Associazione, sussistono ancora diverse problematiche che rischiano di provocare gravi ritardi nello svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, anche in relazione ai sistemi di centralizzazione della committenza”. Per questo motivo “ci rendiamo disponibili ad un incontro del tavolo tecnico se utile ad accelerare tale intervento risolutore”.

Lo scrive il segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra, in una lettera inviata al presidente dell’ANAC Giuseppe Busia, che fa seguito a quella già inoltrata lo scorso gennaio.

In particolare le problematiche che richiedono una soluzione urgente sono indicate in un documento allegato e riguardano tra l’altro l’accesso alle piattaforme di Eprocuremnet solo tramite SPID del Rup o del responsabile di fase e la gravosità procedurale rispetto alla richiesta di CIG per qualsiasi tipo di affidamento.

Leggi la risposta pervenuta da ANAC