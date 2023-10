Lo scorso 20 luglio sono entrati in vigore i nuovi criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi e per la fornitura, la posa in opera e la manutenzione di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per esterni, ai sensi del DM del MASE del 7 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 dello scorso 22 marzo (per saperne di più sui CAM clicca QUI).

L’argomento sarà al centro dell’incontro online dal titolo “Arredo urbano: i nuovi criteri minimi ambientali” che si terrà lunedì 23 ottobre dalle ore 9:30 alle 12:30, nell’ambito del ciclo formativo AcquistiPA. L’iniziativa è organizzata dalla Città Metropolitana di Torino in collaborazione con ANCI Piemonte e ARPA Piemonte.

All’evento parteciperanno Arianna Sica di ARPA Piemonte, Simona Faccioli di ReMade in Italy e le architette Laura Socci e Samantha Ghirotto della Città di Torino.