Domenica 22 ottobre ricorre la Giornata internazionale della consapevolezza della balbuzie (International Stuttering Awareness Day) che fu celebrata per la prima volta nel 1998 quale progetto congiunto realizzato da ISA (International Stuttering Association), ELSA (European League of Stuttering Association) ed IFA (International Fluency Association, formata da studiosi e clinici di livello internazionale).

L’incidenza mondiale della balbuzie va dal 5 all’8 percento, fino ad arrivare al 17 percento se calcolata nei bambini e persiste in circa l’1 percento della popolazione. In Italia si contano quasi 1 milione di persone che si trovano ad affrontare questo disturbo attraverso una maggiore informazione sulla balbuzie e sulle sue conseguenze.

In occasione dell’evento internazionale, Psicodizione – cooperativa sociale e Onlus fondata dalla dottoressa Chiara Comastri che dal 2012 lavora per aiutare bambini, ragazzi e adulti a superare le difficoltà legate a questo particolare disturbo del linguaggio – organizzerà #SpiazzalaBalbuzie. Tante le iniziative di sensibilizzazione che si terranno nelle principali piazze italiane (tra cui Torino) e in contemporanea sui social e che coinvolgeranno la popolazione anche attraverso giochi, letture e la testimonianza di coloro che vivono o hanno vissuto il problema.

In occasione della giornata, l’ANCI invita tutti i Comuni a organizzare iniziative ed eventi di sensibilizzazione sui territori e nelle scuole per far conoscere questo disturbo e come affrontarlo facilitando la comprensione delle migliori modalità per relazionarsi ad un compagno, un amico o un familiare che balbetta.

A disposizione dei Comuni è possibile scaricare un kit informativo da diffondere nelle scuole: