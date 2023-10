Nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023 è pubblicato l’Avviso che definisce i criteri di riparto del fondo 100 milioni di euro in favore dei Comuni, per l’anno 2023, e le modalità di monitoraggio del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. L’avviso fa riferimento al decreto firmato lo scorso 24 agosto dai ministri dell’Interno e per le Disabilità, di concerto con il ministro dell’Istruzione e del merito e con il ministro dell’Economia e delle finanze.

I Comuni beneficiari delle risorse, a decorrere dal 2023, sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio che, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, è pubblicata annualmente a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro quindici giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale