La progettazione dei lavori pubblici nel nuovo Codice dei contratti sarà al centro del prossimo incontro di AcquistiPA in programma il 3 dicembre in modalità online.

AcquistiPA è il ciclo di formazione continua sugli strumenti di acquisto, monitoraggio e gestione della PA promosso dalla Città metropolitana di Torino con il supporto della Consip (società del MEF che opera come centrale acquisti della PA italiana) e la collaborazione di ANCI Piemonte.

Appuntamento dunque il 3 dicembre alle ore 9:30 con il nuovo webinar. Interverranno Silvia Baietto, della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti Città metropolitana di Torino e Sara Serritella, del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino.

Gli appuntamenti successivi sono in programma i prossimi 6 e 10 dicembre (consulta la pagina dedicata).

Per partecipare, occorre registrarsi gratuitamente. Dopo la registrazione, gli iscritti riceveranno via mail le coordinate per collegarsi in autonomia agli incontri.