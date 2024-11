Il prossimo 5 dicembre, dalle ore 10 alle 12, si terrà il webinar “Comuni Attivi, Comunità Attive”, organizzato da ANCI Piemonte in collaborazione con la Regione e Federsanità ANCI Piemonte. L’incontro rappresenta un’importante opportunità di aggiornamento e di formazione per amministratori locali, operatori delle ASL e per tutti gli attori coinvolti nella promozione della salute e del benessere delle comunità.

Il webinar si inserisce nell’ambito del Piano Regionale Prevenzione, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e stili di vita sani, fornendo informazioni pratiche e normative su come i Comuni e le ASL possano intervenire per migliorare il benessere della popolazione. Durante l’incontro, saranno affrontate tematiche cruciali come la riduzione della sedentarietà, la lotta contro l’obesità e l’isolamento sociale, oltre a favorire l’invecchiamento attivo e incentivare la socializzazione tra le diverse fasce di età.

Lo scopo finale dell’iniziativa è il rafforzamento della collaborazione tra Comuni e ASL, per mettere in campo interventi congiunti che possano avere un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini. L’incontro rappresenta, infatti, un passo importante verso la costruzione di una comunità più attiva, inclusiva e attenta alla salute.

Il webinar si inserisce inoltre nell’Accordo di collaborazione tra Regione e ANCI Piemonte per la promozione di interventi strutturati di attività fisica e di stili di vita sani, rivolti a tutte le fasce d’età della popolazione, come previsto dalla DGR n. 20-7269 del 24 luglio 2023.