In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, nell’ambito della 41^ Assemblea Nazionale ANCI sono state presentate le “Linee guida per la gestione del rischio vento per le alberature urbane”. Nello specifico, si tratta delle indicazioni operative per l’adeguamento dei piani comunali di protezione civile in relazione ai fenomeni ventosi e la riduzione dei rischi derivanti dalle alberature esposte.

Il documento, oltre a identificare riferimenti generali validi per tutto il territorio nazionale, ha lo scopo di fornire una panoramica di strumenti utili a fronteggiare gli eventuali rischi interessati da eventi meteorologici estremi.

Scarica le LINEE GUIDA per la gestione del rischio vento per le alberature urbane

Le slide presentate in conferenza