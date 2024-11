Come ricordato da ANCI nel corso del webinar sulla conversione in legge del DL 113/2024 (cosiddetto “Decreto Omnibus”) è fissata al 30 novembre 2024 la data di scadenza per l’inserimento sulla piattaforma Regis dei CUP relativi alle cosiddette “Piccole Opere” di cui all’art.1 commi 29 e seguenti della legge 160/2019. La scadenza era inizialmente fissata al 30 aprile 2024: i termini erano stati prorogati grazie ad un emendamento al DL Omnibus proposto dall’ANCI.

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni operative tramite un comunicato dello scorso 11 ottobre, contenente chiarimenti sulle modifiche intervenute in merito ai termini per l’aggiudicazione dei lavori.

Si sollecitano dunque le Amministrazioni che non vi abbiano già provveduto a procedere con l’adempimento entro e non oltre la scadenza prevista, ricordando che, in caso contrario, è prevista la revoca del finanziamento.