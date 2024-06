Lo scorso 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, una nutrita delegazione di sindaci del nord Italia ha partecipato all’incontro dal titolo “Le città cambiano aria. Il patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri“, svoltosi nel capoluogo lombardo.

Promosso dalle città di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso, l’appuntamento ha avviato una riflessione multidisciplinare sul tema dell’inquinamento atmosferico, con l’intento di allargare la rete delle città del territorio impegnate a favore dell’ambiente.

Il documento, siglato in poche ore da oltre 80 Comuni, nasce per tutelare la salute delle persone in un territorio che registra il record negativo per concentrazione di polveri sottili. In tutta Europa si contano, infatti, 300.000 morti precoci l’anno per malattie legate all’inquinamento, 50.000 dei quali solo in Italia.

Il patto sottoscritto a Milano (vedi allegato) impegna i sindaci promotori a concretizzare alcune azioni importanti tra cui l’aumento degli incentivi per l’uso di mezzi di trasporto sostenibili, l’impegno per la sostituzione di migliaia di caldaie comunali a gasolio e la piantumazione di nuovi alberi nelle aree urbane.

Tutti i Comuni sono invitati ad aderire all’iniziativa comunicando la propria adesione via mail all’indirizzo giornatadellaterra@comune.milano.it