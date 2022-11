Sul sito www.scanci.it sono pubblicate le graduatorie del bando relativo al Servizio Civile Digitale, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale lo scorso mese di agosto.

ANCI Piemonte aveva partecipato al bando mettendo a disposizione quattro posizioni, in collaborazione con il network delle ANCI regionali.

Il bando permetterà a 2.160 giovani tra i 18 e i 28 anni (di cui 4 al servizio di ANCI Piemonte e dei Comuni iscritti) di diventare “facilitatori digitali”. I partecipanti avranno diritto a un assegno mensile e per tutti è previsto un percorso di certificazione delle competenze acquisite.

Nei progetti delle ANCI regionali, la digitalizzazione è fondamentale per la promozione dell’inclusione sociale e il superamento del divario digitale; si tratta di un sostegno volto a far acquisire ai cittadini le abilità necessarie per accedere ai servizi digitali della PA locale. L’avvio delle attività dei volontari è previsto per il prossimo 13 dicembre.